Blandt de passagerer, der er berørt af demonstrationer i Hongkongs lufthavn, er der opbakning til sagen.

Hundredvis af mennesker er tirsdag samlet til nye demonstrationer ved Hongkongs lufthavn.

Det sker dagen efter, at den travle internationale lufthavn måtte lukke midlertidigt på grund af demonstrationerne.

Kun en mindre gruppe demonstranter blev i lufthavnsområdet natten over, og flyene landede og lettede i morgentimerne tirsdag.

Men tirsdag eftermiddag lokal tid var demonstranterne vendt tilbage i større tal.

Klædt i sort råber de slagord som "Støt Hongkong, støt friheden", mens passagerer triller deres kufferter forbi demonstrationerne.

Blandt mange af de titusinder af rejsende, som blev forsinket eller fik deres fly aflyst på grund af demonstrationerne, er der udbredt støtte til demonstranterne.

- Det kan godt være, at det påvirker mig, men jeg ved, hvad de gør, og jeg støtter dem, så det gør ikke noget, siger den 27-årige pr-medarbejder Mag Mak, hvis fly blev forsinket i fem timer på grund af demonstrationerne.

- Jeg synes, at regeringen er elendig, og de har ikke noget svar til demonstranterne, tilføjer hun.

Den 53-årige Frank Filser, der tirsdag forsøger at finde en ny afgang hjem til Tyskland, siger, at han sympatiserer med demonstranterne - selv om de betød, at hans fly blev aflyst mandag.

- De kæmper for Hongkong, og det er deres synspunkt. Jeg kan når som helst rejse hjem til Tyskland, men hvad med de mennesker, der er vokset op her? Det er deres hjem, siger han.

