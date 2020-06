I et år har demonstrationer i Hongkong stået på. Byen kan ikke tolerere mere, siger Hongkongs leder.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, siger, at byen ikke kan tolerere mere af det kaos, der har stået på de seneste 12 måneder.

Udmeldingen lyder tirsdag på Lams ugentlige pressemøde og falder sammen med etårsdagen for protesternes begyndelse.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte oprindeligt i juni sidste år som følge af et kontroversielt lovforslag.

Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Det er siden blevet droppet.

Protesterne er dog i stor stil fortsat på gaderne.

Senest har prodemokratiske demonstranter protesteret mod vedtagelsen af en lov, der gør det ulovligt ikke at vise respekt over for folkerepublikken Kinas nationalsang.

Loven vil medføre fængselsstraf på op mod tre år og bøder på op mod 6450 dollar, svarende til knap 43.000 kroner, for at forhåne Kinas nationalsang.

Det ses af kritikere og oppositionen som et nyt skridt fra Kina på at fratage bystatens selvstyre.

Hongkong hører under Kina som en særlig selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen "ét land - to systemer".

/ritzau/Reuters