Carrie Lam oplyser, at hun vil udskyde Hongkongs lokale parlamentsvalg, der skulle være afholdt i september.

Hongkongs leder, Carrie Lam, udskyder det lokale parlamentsvalg, der skulle have været afholdt til september. Valget vil blive udskudt et år.

Det siger hun på et pressemøde fredag.

- I dag annoncerer jeg den sværeste beslutning, jeg har truffet de seneste syv måneder: At udskyde parlamentsvalget, siger Lam ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun begrunder beslutningen med det stigende antal smittede, der er blevet registreret i Hongkong over de seneste uger.

Meldingen om udskydelsen kommer, dagen efter at flere prodemokratiske oppositionskandidater blev udelukket fra at stille op til valget.

Udskydelsen vil ifølge nyhedsbureauet Reuters vække vrede blandt prodemokratiske aktivister.

De har advaret mod ethvert forsøg på at udskyde valget. De anklager regeringen for at bruge coronakrisen som undskyldning for at undgå et valgnederlag.

En af de diskvalificerede kandidater er Joshua Wong, som er en af Hongkongs mest fremtrædende aktivister.

- Vores modstand vil fortsætte, og vi håber, at verden vil støtte os i den kommende kamp, der bliver op ad bakke, sagde Wong fredag.

Oppositionen havde håbet på at vinde et historisk flertal i det lokale parlament i Hongkong, hvor kun halvdelen af sæderne bliver besat af folkevalgte.

Valget ville desuden være det første, siden Kina for nylig har indført den omstridte sikkerhedslov i Hongkong.

Loven forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid.

Torsdagens diskvalificering af de prodemokratiske kandidater er blevet besluttet af Hongkongs regering.

Begrundelsen lød, at en række af kandidaternes holdninger ikke stemmer overens med arbejdet for at værne om Hongkongs konstitution.

Eksempelvis hvis man taler for øget selvbestemmelse. Eller hvis man udtrykker modstand mod Kinas sikkerhedslov.

/ritzau/