Onsdag kan Hongkong markere 23-året for overdragelsen til Kina. Samtidig er ny lov trådt i kraft.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, hylder den nye sikkerhedslov, der netop er trådt i kraft.

På et pressemøde onsdag i forbindelse med 23-året for Hongkongs overdragelse til Kina fra Storbritannien siger Lam, at loven er den vigtigste udvikling for Hongkong siden 1997.

- Sikkerhedsloven betragtes som den vigtigste udvikling mellem centralregeringen og Hongkong siden overdragelsen, siger Carrie Lam.

- Loven er et vendepunkt for Hongkong fra kaos til lov og orden, siger hun videre.

Markeringen af 23-året for overdragelsen sker, dagen efter at Beijing vedtog sikkerhedsloven med virkning fra 1. juli.

Loven er et historisk træk, som mange vestlige regeringer kalder "stærkt bekymrende", herunder den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

Med indførelsen af loven kan oprør eller forsøg på løsrivelse fremover give fængsel på op til livstid i Hongkong.

Loven slår hårdt ned på terrorisme, separatisme og "enhver handling, der på alvorlig vis truer den nationale sikkerhed" i Hongkong.

Kritikere har betegnet loven som et omfattende angreb på Hongkongs selvstyre, retssikkerhed og frihedsrettigheder.

Den nye sikkerhedslov kommer efter store og langvarige demonstrationer mod regeringen, som eskalerede i juni sidste år og har kastet Hongkong ud i den værste krise i årtier.

/ritzau/AFP