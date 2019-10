Parlamentsmedlemmer buhede, da Hongkongs leder indledte sin tale ved en samling i parlamentet i Hongkong.

Hongkongs leder, Carrie Lam, afbryder en samling i storbyens regionale parlament onsdag morgen.

Det sker, efter at flere af parlamentsmedlemmerne buhede, da Lam indledte sin tale, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lam, der har trodset politiske krav om at trække sig fra sin post, havde planlagt at fremlægge planer inden for boligområdet for at genvinde tillid efter flere måneders voldelige protester i Hongkongs gader.

I stedet vil Lam offentliggøre sin tale via en videopræsentation, oplyser regeringen i en pressemeddelelse.

Parlamentsmedlemmerne skulle have råbt "fem krav, ikke et færre". Råbene henviser til de fem krav, som demonstranterne har krævet, at Hongkongs regering imødekommer.

/ritzau/Reuters