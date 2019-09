Aktivister optrapper uro i Hongkong i forbindelse med fejring af 70-årsdag for Folkerepublikken Kina.

Demonstranter i Hongkong byggede lørdag på nye såkaldte Lennon-mure, som er murvægge af farvestrålende regeringsfjendtlig graffiti. Aktivisterne kræver et stop for kinesisk indblanding i den tidligere britiske kronkoloni.

Lennon-murene er navngivet efter John Lennon-muren i det kommunistiske Prag i 1980. Her blev Beatles-tekster og politiske erklæringer inspireret af Lennon et symbol på oprør mod undertrykkelse.

Under prodemokratiske aktioner i Hongkong i 2014 blev der for første gang bygget en Lennon-mur ved de centrale regeringskontorer. Murene er siden blevet et vigtig symbol på oppositionen i Paraplybevægelsen i området.

I dag findes murene flere forskellige steder i Hongkong - for eksempel ved butikscentre, i tunneler og under broer.

Hongkong-politikeren Junius Ho, som er gået skarpt i rette med de regeringsfjendtlige demonstrationer, har krævet 77 Lennon-mure fjernet lørdag.

Han siger, at de er en hyldest til det kommunistiske styre i Beijing, som tirsdag markerer 70-årsdagen for oprettelsen af Folkerepublikken Kina den 1. oktober 1949.

En serie af protester er planlagt af aktivisterne i Hongkong forud for årsdagen i Kina. Der er frygt for nye voldsomme gadekampe mellem politi og demonstranter.

Aktivisterne har angrebet både den centrale regeringsbygning og forbindelseskontorerne til Kina samt lufthavnen. Samtidig har de vandaliseret metrostationer, kastet benzinbomber og tændt bål i gaderne under urolighederne som begyndte for tre måneder siden.

- Det er ikke børn. De er unge og skulle hellere koncentrere sig om deres studier, siger Kina-tilhængeren Yau Mei-kwang om aktivisterne.

En demonstrant, der kræver demokrati, og som kun vil oplyste sit fornavn, Wong, siger, at "vi ved, de ikke vil høre på os, hvis vi kun gennemfører fredelige aktioner".

/ritzau/Reuters