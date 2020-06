»Jeg vil ikke tie. Hvis folk fortæller mig, at jeg skal tie stille, så nægter jeg.«

Hun arbejder på et kontor i Hongkong, og hun har sammen med sine børn taget del i næsten alle årsdage siden 4. juni 1989. Hun glemmer ikke Tiananmen Square.

De fleste vil finde deres egen måde at markere 31-årsdagen for ofrene for de kinesiske kugler, der ramte de protesterende på pladsen i Beijing.

Den årlige markering med stearinlys er for første gang blevet aflyst på grund af coronavirussen.

Der er masser af politi på Tiananmenpladsen under plenarmødet i der kommunistiske parti. Foto: WU HONG / POOL

Specielt i år er der ellers god grund til at mindes de studerende, der blev mejet ned af systemets folk.

Årsdagen kommer en uge efter, at styret i Beijing gav grønt lys for at arbejde videre med en national sikkerhedslovgivning for Hongkong.

Det, frygter kritikerne, vil dræbe den sidste rest af frihed for den tidligere britiske kronkoloni.

Den 56-årige Chan Ching-Wah var selv i Beijing 4. juni 1989. Han fik lov af en meget venlig tolder til at tage en taske fuld af fotografier og videoer af militærets aktioner mod demonstranterne med, da han forlod byen.

En cyklist passerer en politimand, der patruljerer på Tiananmen Square. Foto: Andy Wong

»Jeg håber ikke, at slaget i Hongkong fører til en massakre som 4. juni,« siger han til Reuters.

Hongkong har forbudt at samles flere end otte personer på gaden for at forhindre coronavirussen i at sprede sig.