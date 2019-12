Blot få minutter inde i 2020 benyttede politiet i Hongkong sig af tåregas mod demonstranter.

Hongkongs indbyggere holdt tirsdag hinanden i hænderne i en lang menneskekæde i forbindelse med overgangen til 2020.

Tiltaget var en del af de omfattende protester, der i mere end et halvt år har præget den særlige selvstyrende region.

Klokken 17 dansk tid rundede uret midnat i Hongkong.

Blot få minutter inde i 2020 affyrede politiet tåregas i det centrale Mong Kok-distrikt, hvor en lille gruppe demonstranter havde samlet sig. Kort forinden havde politiet også benyttet sig af vandkanoner i distriktet.

Hongkong har i 2019 oplevet regionens største protester, siden den tidligere britiske koloni blev overdraget til Kina i 1997.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte oprindeligt i juni som følge af et kontroversielt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Det er siden blevet droppet.

Protesterne er dog i stor stil fortsat på gaderne.

Mange har også holdt fem fingre i luften. En finger for hvert krav, som demonstranterne stiller til Hongkongs regering.

Ud over tilbagetrækningen af lovforslaget forlanger de, at områdets politiske leder, Carrie Lam, træder tilbage. Derudover skal politivold undersøges, fængslede demonstranter skal løslades, og befolkningen skal have større demokratisk frihed.

Hongkong hører under Kina som en særlig selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen "ét land - to systemer".

Indbyggerne i Hongkong har planlagt en stor fælles march onsdag på nytårsdag, hvor de igen vil give udtryk for deres utilfredshed.

/ritzau/AFP