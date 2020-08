Mediemogul er blevet løsladt mod kaution. Han blev anholdt på baggrund af en ny omstridt sikkerhedslov.

Mediemogulen Jimmy Lai, som blev anholdt for at kritisere det kinesiske styre i Hongkong, opfordrer til "tålmodig" kamp for demokrati.

Lai er blevet løsladt mod kaution, efter at han blev anholdt på baggrund af en ny omstridt national sikkerhedslov.

Lai er en markant tilhænger af demokratibevægelsen i Hongkong.

Han blev mandag anholdt, fordi han var mistænkt for at samarbejde med udenlandske magter. Politiet foretog ved anholdelsen razziaer i redaktionslokalerne på hans tabloidavis Apple Daily.

Lai blev onsdag tiljublet af tilhængere, som råbte slagord om, at de vil "kæmpe til det sidste".

I et pressemøde på Twitter, #LiveChatWithJimmy, takkede Lai for opbakningen og sagde, at politiets razziaer var i dyb modstrid med Hongkong-indbyggernes tro på vidtrækkende frihedsrettigheder, hvilket han sammenlignede med ilt.

- Ilten bliver tyndere, og vi gisper alle. Men når vi gisper, så har vi stadig tanke for hinanden og vi bliver ved med at gøre modstand, og vi bliver ved med at kæmpe for vort retssamfund og vor frihed.

Lai, som Kina kalder en "forræder", blev anholdt på baggrund af den nye sikkerhedslov, som blev indført 30. juni som reaktion på et år med vedholdende demonstrationer for demokrati i den tidligere britiske kronkoloni.

Hongkong blev givet tilbage til Kina i henhold til en international aftale om "et land, to systemer", hvilket indebærer, at det tidligere britiske territorium skal bevare et udstrakt selvstyre.

Demokratibevægelsen frygter, at Kina med sikkerhedsloven har undergravet aftalen om selvstyre og frihedsrettigheder.

Lai siger, at det er nødvendigt at væbne sig med tålmodighed:

- Vi kan ikke være radikale. Vi kan ikke konfrontere dem ansigt til ansigt, fordi vi er som et æg, og de er som en høj mur. Vi må være fleksible, innovative og tålmodige, men vedholdende.

/ritzau/Reuters