Et smitteudbrud i en tæt befolket bydel i Hongkong bliver lukket ned i 48 timer, mens der udføres massetest.

Tusindvis af mennesker i Hongkong har fået besked på at blive hjemme, mens myndighederne massetester alle for coronavirus i den fattige og tætbefolkede bydel Jordan.

Det er første gang, at myndighederne beordrer en decideret nedlukning af nogen del af Hongkong under pandemien.

Det sker, efter at bydelen er blevet ramt af en bølge af smittetilfælde.

Regeringen i Hongkong oplyser i en meddelelse, at den regner med at have testet alle i bydelen i løbet af 48 timer.

- Borgere bliver nødt til at blive hjemme for at undgå at sprede smitte, indtil de får deres testresultater, siger Hongkongs sundhedsminister Sophia Chan lørdag lokal tid.

Ordren forbyder omkring 10.000 mennesker at forlade deres lejlighed.

South China Morning Post skriver, at omkring 150 boligblokke er berørt af nedlukningen. Hundredvis af politifolk er indsat for at håndhæve restriktionerne.

Hongkong var et af de første steder i verden til at blive ramt af coronavirus, efter at virusset dukkede op i det centrale Kina i slutningen af sidste år.

Hongkong har indtil videre sluppet forholdsvist billigt gennem pandemien med under 10.000 smittetilfælde og omkring 170 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/AFP