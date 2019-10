Hongkongs politi respekterer religiøs frihed, lyder det, efter at moské blev ramt af vand med blåt farvestof.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, har mandag været på besøg i en moské, dagen efter at dens indgang blev oversprøjtet af en vandkanon.

Her har hun sammen med Hongkongs politichef, Stephen Lo, undskyldt for hændelsen. Det oplyser repræsentanter fra moskéen ifølge nyhedsbureauet AFP. De tilføjer, at deres undskyldning er blevet accepteret.

Episoden ved Kowloon-moskéen, der er Hongkongs største, udspillede sig i forbindelse med nye uroligheder søndag i den særlige region.

En brandbil sendte her store mænger vand med blåt farvestof mod en lille gruppe personer, der stod foran moskéens indgang.

Hongkong politi har jævnligt brugt vand med blåt farvestof mod demonstranter for at kunne identificere dem.

I en udtalelse siger Hongkongs politi, at moskéen blev ramt ved en fejl.

Det lyder videre, at politiet "respekterer religiøs frihed og vil kæmpe for at beskytte alle hellige steder".

/ritzau/Reuters