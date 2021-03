Kritikere mener, at kinesisk forslag vil gå ud over demokratiet i Hongkong. Men det afviser Hongkongs leder.

Ifølge Kina bør kun patrioter have lov til at styre Hongkong. Og det er en god idé, mener Hongkongs leder, Carrie Lam.

Hun mener, at tiltaget er nødvendigt og afviser, at det er et forsøg på at slå ned på oppositionen i Hongkong, der officielt er en selvstændig by inden for Kina.

- Forbedringerne af valgsystemet er ikke lavet for at favorisere nogen. Det er lavet for at sikre, at de, der styrer Hongkong, er patriotiske.

- Beslutningen er rettidig, nødvendig, retmæssig og i tråd med forfatningen, siger den meget Kina-stemte Carrie Lam mandag.

Det kinesiske forslag blev fremsat sidste uge. Det går på at ændre Hongkongs valgsystem for at sikre, at det er "patrioter", der styrer byen.

Den kinesiske regering, anført af Kommunistpartiet, mener, at valgsystemet i Hongkong skal forbedres for "at holde trit med tiderne".

Og en del af målet med ændringerne er altså at implementere et princip om, at det udelukkende er patrioter, der skal regere Hongkong.

Kritikere af forslaget mener, at det allerede sårbare delvise selvstyre bliver yderligere udfordret, hvis det kun er godkendte patrioter, der kan stille op.

Det vil gøre en ende på det, der er tilbage af den prodemokratiske opposition, og sikre, at det kun er loyalister, som er tilbage, lyder kritikken.

Hongkong blev i 1997 overdraget til Kina af Storbritannien under den betingelse, at Hongkong blev en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Den aftale løber frem til 2047.

Kritikere har i årevis ment, at Hongkong-borgernes frihed gradvist bliver begrænset.

Sidste år blev en omstridt sikkerhedslov indført. Den øger straffen for det, Kina betragter som separatisme, undergravende virksomhed, terrorisme eller samarbejde med en udenlandsk magt.

Loven er siden blevet brugt til at slå ned på prodemokratiske demonstranter i Hongkong.

En stor del af de højtprofilerede Kina-kritiske politikere og aktivister er i dag enten i fængsel eller i eksil.

/ritzau/AFP