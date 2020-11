Risikogrupper i Hongkong vil kunne få bøde eller fængselsstraf, hvis de nægter at lade sig teste for corona.

Søndag er det blevet obligatorisk for personer i risikogruppen at tage coronatest i Hongkong. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Dem, der nægter at blive testet, kan få en bøde på 2000 Hongkong dollar. Det svarer til omkring 1600 danske kroner.

Personer, der gentage gange afviser at lade sig teste, vil kunne få en bøde på op til 25000 Hongkong dollar - eller over 20.0000 danske kroner - eller blive straffet med fængsel i op til seks måneder.

Lørdag annoncerede regeringen i Hongkong nye skridt for at bremse spredningen af coronavirusset.

Ud over at kræve at personer i risikogrupper lader sig teste, så skal personer, der har kontakt med smittede gennem deres job, også have foretaget obligatoriske test.

Ifølge de lokale myndigheder er Hongkong for tiden ramt af en fjerde bølge af coronavirusset.

/ritzau/