Tusindvis af demonstranter har allerede været på gaden i Hongkong for at protestere mod varslet maskeforbud.

Hong Kongs leder, Carrie Lam, har fredag annonceret et maskeringsforbud blandt demonstranter som svar på tiltagende uroligheder i regionen.

Det sker på et pressemøde, viser tv-billeder fra BBC.

- Vi bliver nødt til at gøre det her for at forhindre vold og for at beskytte Hongkongs fremtid, lyder det fra Carrie Lam.

- Det er ikke en nem beslutning, men en nødvendig beslutning, siger hun.

Forbuddet træder i kraft ved midnat mellem fredag og lørdag lokal tid.

Det er en gammel lov fra kolonitiden, som kun bruges i særlige nødstilfælde, som bliver aktiveret for at retfærdiggøre forbuddet.

Flere medier havde på forhånd rapporteret, at Hongkongs regering havde tænkt sig at forbyde brugen af masker blandt demonstranter.

Tiltaget kommer, på et tidspunkt hvor voldsomme demonstrationer er taget yderligere til i regionen. Protesterne begyndte oprindeligt i juni som følge af et kontroversielt lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Tusindvis af demonstranter har siden da været på gaden. Mange har iført sig masker for at undgå at blive identificeret.

Demonstranterne har derudover haft gule hjelme og beskyttelsesbriller på for at beskytte sig mod tåregas og slag fra politiet.

Flere tusinde har fredag allerede været på gaden i Hongkong netop iført masker for at demonstrere mod regeringens tiltag.

/ritzau/