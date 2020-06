På en overraskende andenplads over dyreste byer at bo i for udstationerede ligger Turkmenistans hovedstad.

Hongkong er verdens dyreste by at bo i for udstationerede medarbejdere, hovedsageligt på grund af høje boligpriser.

Det fremgår af Mercers årlige Cost of Living-undersøgelse, der undersøger og sammenligner leveomkostninger forbundet med udstationering.

Det er andet år i træk, at Hongkong topper listen i undersøgelsen, der sammenligner priser for bolig, transport, mad, tøj, husholdningsartikler og underholdning i 209 byer rundt om i verden.

På andenpladsen finder man overraskende Turkmenistans hovedstad, Asjkhabad, der har oplevet hyperinflation og høje udgifter til import af varer og råvarer.

På en tredjeplads ligger den japanske hovedstad, Tokyo, efterfulgt af Zürich i Schweiz, der har yderligere to byer på top 10-listen. Således ligger Bern på en ottendeplads og Genève på en niendeplads.

Singapore er sammenlignet med sidste års Mercer-undersøgelse gået to pladser tilbage fra en tredjeplads til en femteplads. På sjettepladsen finder man New York City.

Mercer er en stor amerikansk konsulentvirksomhed med ekspertise i HR.

Den nye undersøgelse, der er offentliggjort tirsdag, viser, at byer i Asien og Afrika bliver dyrere for udstationerede at bo i.

Den kinesiske hovedstad, Beijing, og byen Shanghai ligger på en henholdsvis tiende og syvende plads. Dermed udgør asiatiske byer seks af de ti dyreste byer i verden.

Den dyreste by i Afrika er Tchads hovedstad, Ndjamena, der ligger på en 15.-plads lige før San Francisco på en 16.-plads, Lagos i Nigeria som nummer 17 og London nummer 18.

Mercers undersøgelse er designet til at informere virksomheder om, hvor meget de bør betale deres udstationerede medarbejdere. Det sker ved at måle udlændinges leveomkostninger, der kan afvige fra de gennemsnitlige leveomkostninger for andre indbyggere.

Undersøgelsen viser, at København i 2020 ligger på en 25.-plads. Sidste år lå den danske hovedstad på en 20.-plads.

/ritzau/dpa