Politiet har tilsyneladende opgivet at holde demonstranter ude af Hongkongs parlament.

Efter mange timers forsøg er det tilsyneladende lykkedes for demonstranter at trænge ind i parlamentsbygningen i Hongkong.

Nyhedsbureauet AP skriver, at de har smadret det sikkerhedsglas og det metalgitter, der forhindrede dem i at komme ind.

Tv-billeder fra i-Cable News viser, hvordan en større gruppe protesterende med hjemmelavede skjold trænger ind i bygningen.

At dømme efter tv-optagelserne har de politifolk, der forsøgte at holde demonstranterne tilbage med peberspray, trukket sig længere tilbage i bygningskomplekset.

Årsagen til urolighederne er, at det mandag er 22 år siden, at Storbritannien overlod Hongkong til det kinesiske styre.

Og selv om kineserne har underskrevet en aftale om ikke at blande sig i politiske anliggender i havnebyen, så føler mange, at de ikke holder, hvad de har lovet.

Senest har et lovforslag åbnet mulighed for, at myndighederne i Hongkong kan udlevere mistænkte personer til retsforfølgelse i Kina.

Det udløste de første protester, og siden har Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, måttet undskylde og trække forslaget tilbage.

/ritzau/