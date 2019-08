Inspireret af en baltisk demonstration i 1989 har Hongkong-demonstranter fredag taget hinanden i hænderne.

Tusindvis af demonstranter har fredag aften formet en lang menneskekæde på tværs af den selvstyrende region Hongkong.

Det er det seneste tiltag blandt de mange demonstranter, der i næsten 11 uger har været aktive i Hongkongs gader.

Demonstranterne holdt hinanden i hænderne, inden de senere tændte for lyset i deres smartphones og holdt dem op mod aftenhimlen. Arrangørernes håb var, at kæden, der bredte sig over tre motorvejsruter, ville være omkring 40 kilometer lang, skriver nyhedsbureauet AP.

Fredagens demonstrationer i Hongkong var inspireret af "Den Baltiske Kæde", som blev sammensat af personer i Estland, Letland og Litauen for præcis 30 år siden - den 23. august 1989.

Det var den største demonstration nogensinde imod styret i Sovjetunionen. To år senere vandt de tre lande deres selvstændighed.

Der har været voldsom uro og protester i Hongkong de seneste måneder.

Demonstrationerne begyndte for alvor i begyndelsen af juni, da borgerne i Hongkong protesterede over et nyt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet.

Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.

De er bekymrede for en stigende kinesisk indflydelse i regionen.

