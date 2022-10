Lyt til artiklen

Kort tid efter, at Hong Kong besluttede at afskaffe sit langvarige obligatoriske hotelkarantænekrav, er der planer om at give en halv million flybilletter væk i et forsøg på at øge turismen.

Det bekræfter en talsmand fra Airport Authority Hong Kong (AAHK) til CNN.

Før coronapandemien blev en realitet tiltrak landet noget nær 56 millioner besøgende på årsbasis, hvorfor den populære destination nu tager de tunge skyts i brug for at vinde turisterne tilbage efter mere end to år med nogle af verdens hårdeste rejserestriktioner.

Ifølge talsmanden har de 500.000 billetter, der bliver delt ud, en samlet værdi af knap 255 millioner dollar, tilsvarende mere end 1,9 milliarder danske kroner. De vil gå til 'globale besøgende'.

Airport Authority Hong Kong opkøbte faktisk de mange flybilletter på forhånd fra territoriets hjemmebaserede flyselskaber, som en del af en nødhjælpspakke til støtte for luftfartsindustrien tilbage i 2020.

»Købet tjener det formål at tilføre likviditet til flyselskaberne på forhånd, mens billetterne vil blive givet væk til globale besøgende og Hongkong-indbyggere i markedsgenopretningskampagnen,« fortæller talsmanden.

Siden december 2020 har indrejsendet til Hong Kong været omfattet af restriktioner, der har betydet indledende, tvungen karantæne på et hotel i 21 dage for egen regning.