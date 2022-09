Lyt til artiklen

Fra på mandag er det slut. Efter næsten to år.

Myndighederne i Hong Kong har fredag besluttet at afskaffe den sidste rest af hotelrelaterede restriktioner, der har skræmt potentielle gæster væk.

Ifølge CNN skal indrejsende nu ikke længere gå direkte i selvbetalt karantæne på særlige hoteller efter ankomsten – i øjeblikket i tre dage og på sit højeste i hele tre uger.

»Vi håber, at det giver maksimal luft til at genforbinde Hong Kong (med resten af verden, red.) og til at genoplive økonomien,« siger Hong Kongs politiske leder, John Lee.

Hong Kong International Airport fredag. Foto: ISAAC LAWRENCE

Siden december 2020 har indrejsende været omfattet af restriktioner, der har betydet indledende, tvungen karantæne på et hotel..

Fra på mandag hedder det i stedet tre dages selvisolering på et sted efter eget valg. Det vil også være tilladt at bevæge sig rundt i samfundet, dog uden adgang til visse steder som barer og restauranter.

Man skal dog løbende lade sig coronateste i den første uge.

Senest har også Japan og Taiwan meldt ud, at man fjerner de skrappe indrejseregler, der længe har eksisteret.