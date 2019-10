Det markante skift i politikken skal bringe Nordirland tættere på resten af Storbritannien.

Homoseksuelle vielser og abort er tirsdag blevet tilladt i Nordirland.

Ved midnat natten til tirsdag blev strenge love på området officielt lempet i landet. Nordirland er traditionelt set mere religiøst og konservativt end resten af Storbritannien.

Det markante skift skal bringe Nordirland tættere på resten af Storbritannien, der har kritiseret nordirerne for deres syn på områderne.

Britiske parlamentsmedlemmer godtog i juli, at abort blev afkriminaliseret, og homoseksuelle vielser samt registreret partnerskaber blev gjort lovlige i Nordirland.

Den lovgivende forsamling i Nordirland, der i øjeblikket er suspenderet, fik indtil 21. oktober til at ændre i lovforslaget, men det skete ikke.

Med den nye lovgivning på området er Nordirland på niveau med resten af Storbritannien. Både i Wales, Skotland og England er abort og homoseksuelle vielser tilladte.

Grainne Teggart, der er kampagneleder for Amnesty International i Nordirland, jubler over lempelsen.

- Dette er et stort, signifikant øjeblik og begyndelsen på en æra for Nordirland. En æra, hvor vi er fri for undertrykkende love, der har kontrolleret vores kroppe og sundhedsvæsen, siger Teggart.

Ifølge Nordirlands forsvarsminister, Julian Smith, vil de første homoseksuelle vielser senest kunne finde sted på valentinsdag, 14. februar. Den nye lov på området først skal skitseres, før den bliver officiel lovtekst.

/ritzau/AFP