»Der er flere overgreb på seksuelle minoriteter«, siger Tamas Dombos, talsperson for LGBTQ+-bevægelsen i Budapest.

Han sammenligner Putin og Orbáns brug af homoseksualitet til at skabe fjendebilleder med nazitiden.

Viktor Orbán vandt en storsejr ved søndagens parlamentsvalg, men led samtidig et bemærkelsesværdigt nederlag i en kontroversiel afstemning om homoseksualitet og undervisning i skolerne.

»Vi er selvfølgelig meget glade for, at det lykkedes at forhindre de fire lovforslag. Millioner af ungarere fulgte vores anvisninger og sørgede for, at nok stemmer var ugyldige,« siger Tamas Dombos, bestyrelsesmedlem og talsperson for Hatter Society, til B.T. i Budapest.

Ungarerne skulle søndag tage stilling til fire love, der ville indskrænke muligheden for at lære børn om homoseksualitet i skolen. Tamas Dombos siger, at flere af lovforslagene var bevidst besynderligt formuleret.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har dækket skæbnevalget i Ungarn.

»Et spørgsmål lød: ‘Støtter du, at det skal være muligt at vise billeder, hvor børn skades, uden forældrenes samtykke?’ Det ønsker vi naturligvis ikke, og derfor kunne vi ikke svare ja til det spørgsmål. Men det hele handlede jo i virkeligheden om LGBTQ+-rettigheder, og svarede vi nej, så ville Orbán kunne bruge det til at ramme os,« siger Tamas Dombos til B.T.

I stedet bad Hatter Society og andre ngo-grupper vælgerne om både at sætte kryds ved ja og nej, og på den måde ugyldigøre stemmerne.

Det ville kræve mere end halvdelen af alle mulige stemmer at få lovforslagene vedtaget, og det lykkedes ikke Viktor Orbán at skaffe det flertal.

»Men bare det, at valget og folkeafstemningen blev afholdt samme dag, siger noget om Orbáns egentlige forehavende. Noget sådant var ikke tilladt før i tiden, og det er en af de love, Orbán har fået ændret. Han brugte søndag den frygt for homoseksualitet, som han har fremelsket i befolkningen, til at få folk til at stemme på sit parti. Det var ikke så vigtigt for Orbán, om han vandt afstemningen om homoseksualitet og undervisning, så længe folkeafstemningen fik hans vælgere til at komme til valgstederne og stemme på ham,« siger Tamas Dombos.

Putin og Orbáns retorik omkring homoseksualitet er meget enslydende. Begge bruger homoseksualitet til at beskrive et dekadent og depraveret Vesten. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Talspersonen for LGBTQ+-miljøet fortæller, at Orbán de seneste år har sat mange kræfter ind på at skabe fjendebilleder.

»Vi kan mærke, at der er flere overgreb på bøsser og lesbiske par på gaden i Budapest. Vi har desværre flere eksempler fra den seneste tid, hvor LGBTQ+-par er blevet overfaldet på åben gade, fordi de gik med hinanden i hånden. Det, at Orbán kalder vores seksualitet for forkert og unaturlig, er nok til, at nogle føler, at det er o.k. at overfalde os, og jeg frygter for, hvad fremtiden bringer.

Viktor Orbáns retorik, når det gælder homoseksuelle, minder meget om den, Vladimir Putin bruger. Putin har i årevis advaret russerne om det dekadente og depraverede Vesten, og han har brugt homoseksualitet som en fællesnævner for alt det, han synes er forkert i vores del af verden.

Der er på ingen måde et sammenfald. De to mænd er tæt forbrødrede og har afpasset deres retorik efter hinanden. Det gælder ikke bare LBGTQ+-anliggender. Før var det immigration, der var et effektivt fjendebillede, og også hjemløse bliver hængt ud som samfundsfjender. Det hele handler om at sikre opbakning gennem at skabe frygt for det anderledes.«

»Beskyt mine børn« står der på en plakat, der hang overalt i Budapest under valgkampen. Frygt for homoseksualitetvhar vist sig som et vigtigt værktøj for Viktor Orbán i valgkampen.

Det må siges at være lykkedes godt for Viktor Orbán, der ved søndagens valg vandt en knusende, overlegen valgsejr. Temaet i valgkampen var ud over ukorrekte beskyldninger om, at oppositionen ville tage Ungarn ind i krigen i Ukraine, advarsler om sikkerhedsfarer, hvis ikke Orbán blev genvalgt. Der hang plakater over hele landet, hvor en mor holder sit barn i armen med teksten ‘Vil du også beskytte dit barn mod overgreb’.

»Homoseksualitet er kommet til at betyde alt det forkerte. Orbán sagde for nylig, at man ikke kan udelukke, at der er en sammenhæng mellem homoseksualitet og pædofili. Det er meget sigende for diskursen.«

Tamas Dombos mener i øvrigt ikke, at Orbán i virkeligheden har noget imod homoseksuelle personligt.

Der holdes også Pride-parader i Budapest, her er det i 2021. Men ifølge en talsperson for LGBTQ+-bevægelsen, så er det blevet sværere at være homoseksuel i Ungarn under Orbán. Foto: FERENC ISZA

»Folk, der kendte ham i 90erne, siger, at han dengang havde det helt fint med LBGTQ+-personer. Hans nuværende holdning kom først senere. Vi er blevet værktøj for ham, som han kan anvende til andre politiske formål. Vi er bekvemme syndebukke.«

En række love og regler har ifølge Tamas Dombos allerede gjort hverdagen sværere for LGBTQ+-personer i Ungarn. B.T. spørger, om man ligefrem kan drage paralleller til Nazitysklands brug af minoriteter til at male skræmmebilleder og dermed samle nationen tilbage i 30erne?

»Der er i hvert fald nogle klare sammenligninger. Den store forskel er naturligvis, at LGBTQ+-personer ikke bliver puttet i lejre eller fjernet fra samfundet og lad os da håbe, at vi ikke ender der. Men måden at skabe frygt omkring bestemte befolkningsgrupper er på mange måder den samme. Det er det, der er så skræmmende.«