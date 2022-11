Lyt til artiklen

»Det her er forfærdeligt, sygt og hjerteknusende. Mit hjerte knuses på vegne af familier og venner til dem, der er blevet dræbt, såret og traumatiseret under dette forfærdelige skyderi.«

Jared Polis er ikke alene demokratisk guvernør i delstaten Colorado. Han er som den første åbent homoseksuelle guvernør også selv en del af det samfund, der sent lørdag aften lokal tid blev udsat for et dødeligt masseskyderi.

Fem mennesker blev dræbt under skyderiet på LGBTQ-natklubben Club Q i Colorado Springs. Og 18 blev såret. To af disse kæmper i skrivende stund for deres liv.

Alt imens fortsætter efterforskningen af det, som ifølge politiet ikke kan udelukkes at være en hadforbrydelse.

Blå blink lyste nattehimlen over Colorado Springs op. Foto: TWITTER @TREYRUFFY Vis mere Blå blink lyste nattehimlen over Colorado Springs op. Foto: TWITTER @TREYRUFFY

»Jeg har talt med borgmesteren og gjort det klart, at alle statens ressourcer stå til rådighed for det lokale politi,« lyder det ifølge CNN i en officiel udtalelse fra guvernøren.

Han nævner også de af natklubbens gæster, der ifølge politiet overmandede den mistænkte og i den forbindelse reddede liv.

»Vi er for evigt taknemmelige for de modige personer, der blokerede gerningsmanden og formentlig reddede liv, samt de reddere der hurtigt reagerede på dette forfærdelige skyderi.« lyder det fra Jared Polis, der afslutter:

»Colorado støtter vores LGBTQ-samfund og alle, der er berørte af denne tragedie, mens vi sammen sørger.«

I 2018 skrev Jared Polis historie, da han blev valgt som den første åbent homoseksuelle guvernør nogensinde. Han er netop blevet genvalgt. Foto: David Zalubowski Vis mere I 2018 skrev Jared Polis historie, da han blev valgt som den første åbent homoseksuelle guvernør nogensinde. Han er netop blevet genvalgt. Foto: David Zalubowski

Også Colorados to demokratiske senatorer har reageret på masseskyderiet. John Hickenlooper kalder det på Twitter »en ubeskrivelig handling«:

»Vi er nødt til at beskytte vores LGBTQ-liv mod dette had,« skriver han.

Samtidig skriver senator Michael Bennet:

»Mine tanker går til ofrenes familier og elskede, og jeg sender styrke til dem, der blev såret, de overlevende og til Colorados LGBTQ-samfund.«

Politiet anholdt i kølvandet på skyderiet den 22-årige Anderson Lee Aldrich. Den mistænkte blev selv såret undervejs og er i skrivende stund indlagt med sine skader.