'Holy fuck'.

Det er måske på grænsen af sprogmanualen på nærværende avis, men det er nu engang de to ord, som den amerikanske digitale kunstner Beeple med det borligenavn Mike Winkelmann brugte, da han skulle beskrive, hvad han tænkte, da det gik op for ham, hvad hans kunstværk 'Everydays: The First 5000 Days' blev solgt for på en auktion.

Kunstværket gik nemlig i denne uge for ikke mindre end 430 millioner kroner, da auktionshuset Christie's i New York lod hammeren falde.

Kunstværket er en collage af billeder, der er lavet de sidste 5.000 dage. Og så kan det ikke hænges op på væggen. Det er nemlig digitalt og består af en række unikke filer, der er umulige at forfalske, skriver dr.dk.

Salget af værket placerer Beeple blandt de tre mest værdifulde nulevende kunstnere, skriver Christie's i et tweet.

Men hvem er denne Mike Winkelmann, der nu kan kalde sig mangemillionær?

Han er 39 år og fra South Carolina i USA, og er en af pionererne indenfor digital kunst.

Auktionshuset Christie's beskriver hans kunst som 'visionær' og 'ofte respektløs'.

'Everdays: The First 5.000 Days'. Det digitale kunstværk er lige blevet solgt for 430 millioner kroner.

Selv spår Mike Winkelmann en gylden fremtid for den digitale kunst.

»Jeg tror på, at vi er vidner til begyndelsen på det næste kapitel i kunsthistorien, som er digital kunst,« udtaler Beeple i en pressemeddelelse.

»Kunstnere har brugt hardware og software til at skabe kunst og distribuere det på internettet de sidste 20 år, men der har aldrig været en måde, hvorpå man virkelig ejede det. Men det har non-fungible tolkens nu lavet om på.«

'Non-fungible tolkens' betyder, at værket er umuligt at kopiere – at det er unikt, selv om det findes på nettet.

Mike Winkelmann.

Beeple er ikke den eneste, der sælger de såkaldte non-fungible tolkens til vilde beløb.

Det allerførste tweet, som består af den simple sætning: »just setting up my twttr« fra 21. marts 2006, står lige nu til 2,5 millioner dollar – svarende til over 15,5 millioner kroner – på auktionssitet Valuables.

Det blev skrevet af Twitters medstifter Jack Dorsey. Tweetet ligger stadig på hans Twitter-profil, hvor enhver kan se og kopiere det.

Det er ikke selve tweetet, du kan købe, hvis du ikke ved, hvad du skal bruge over 15,5 millioner kroner på. Det er den unikke fil bag tweetet.