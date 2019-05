Hvis den amerikanske sydstat Georgia ikke snarest dropper sin nye strenge abort-lovgivning, så kan statens milliard-filmindustri godt vinke farvel til både Mickey Mouse og Iron Man.

Blockbusterfilm som 'Star Wars' og 'The Avengers' og streamingserier som 'The Walking Dead' er optaget i Georgias milde klima.

Men nu er USAs politiske krig imellem det demokratiske partis abort-tilhængere og det republikanske partis abortmodstandere blevet til en kulturkrig imellem Hollywoods stjerner og de langt mere konservative politikere i stater som Georgia, Louisiana, Mississippi og Alabama.

I alt ni amerikanske stater (især i syden) har siden starten af året indført abortlovgivninger, der kommer faretruende tæt på totalt forbud.

Jason Bateman nægter at filme i Georgia og andre anti-abort stater.

I flere amerikanske stater er det således forbudt at få en abort efter blot seks ugers graviditet - hvor den første hjertebanken kan måles - og i disse sydstater gør det nu ingen forskel, hvis graviditeten er resultatet af voldtægt eller incest. Forbuddet står ved magt.

Og det har fået både filmselskaber og filmstjerner op på dupperne.

»I Iran kan en 12-årig pige ikke få en abort, selvom hun er blevet voldtaget af sin egen far ... hov, vent det er ikke i Iran, det er i Alabama.«

Sådan skrev Jason Bateman, en af Hollywoods største stjerner, for nylig på Twitter.

Og Jason Bateman er langt fra alene.

Mere end 50 skuespillere, herunder Ben Stiller, Amy Schumer og Don Cheadle, har allerede svoret, at de ikke længere vil arbejde i stater, der med 'Charmed'-stjernen Alyssa Milanos ord 'behandler kvinder som kvæg'.

I en pressemeddelelse skriver streamingtjenesten Netflix, at de 'vil tage samarbejdet med Georgias filmindustri op til genovervejelse'.

Og i et helt nyt interview med bladet Hollywood Reporter siger Disney-chef Bob Iger:

Disney-chef Robert Iger overvejer at trække sine superstjerner ud af staten Georgia, hvor mange af Hollywoods største serier og film optages. I Georgia har den politiske ledelse netop vedtaget én af USAs strengeste abortlovgivninger.

»Det er en svær beslutning. Men jeg kan ikke forestille mig, at vi vil fortsætte samarbejdet med Georgia. Mange af vores største stjerner vil ikke længere arbejde der. Og som deres chef må jeg respektere deres ønsker.«

I USA har det været tilladt at få en abort siden 1973.

En nylig meningsmåling fortaget af Gallup viser, at 77 procent af den amerikanske befolkning mener, at abort bør være tilladt, hvis der er tale om voldtægt eller incest.

58 procent af alle amerikanere mener, at abort bør være tilladt 'i alle eller de fleste tilfælde'. Og endelig mener 37 procent, at abort bør være forbudt 'i alle eller de fleste tilfælde'.

Med Donald Trump i Det Hvide Hus har abortkampen dog ændret karakter.

USAs vicepræsident, Mike Pence, er nemlig 100 procent abortmodstander, og med to nye konservative dommere i den amerikanske højesteret ser de mest ihærdige abortmodstandere en historisk chance for igen at gøre abort ulovlig i USA.

»Det er en mareridtsagtig situation som taget ud af en gyserfilm,« siger doktor Leana Wen, der er chef for Planned Parenthood, en organisation der på landsplan tilbyder gratis lægehjælp til USAs fattigste kvinder.

»De omtalte sydstater indfører ene og alene deres nye, strenge abortlovgivninger for at få sagen taget op i højesteret. Her håber de så, at de konservative dommere igen vil gøre al abort forbudt. Også selvom det er imod flertallets overbevisning,« siger Leana Wen.