Det ligner dommedags-scener fra en Hollywood-film, men det er virkelighed.

Over en kvart million indbyggere er evakueret fra den buldrende skovbrand, der har opslugt store områder i Californien. En af de evakuerede er Hollywood-stjernen Gerard Butler, der nu har delt et hjerteskærende foto.

Den 48-årige skuespiller Gerard Butler, kendt fra spillefilm som '300' og 'Law Abiding Citizen', vendte ifølge internationale medier lørdag tilbage til sit hjem i Malibu, der er hjemsted for flere andre kendisser.

Men i stedet for at finde sit hus, fandt han de udbrændte rester af sit hjem:

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11. november 2018

’Vendte tilbage til mit hus i Malibu efter evakuering. Hjerteskærende tid på tværs af Californien. Inspireret som altid af modet, ånden og ofrene fra brandfolkene,' skriver stjernen på Instagram, hvor han også takker brandvæsenet i Los Angeles og opfordrer til at støtte dem.

Den voldsomme skovbrand, der er den tredjemest dødelige i Californiens historie, har nu bredt sig til et område på 400 kvadratkilometer, svarende til et område lidt større end den danske ø Mors. Mindst 25 personer er omkommet. 110 meldes savnet.

Flere andre kendisser er berørt af flammehavet, som 8.000 brandfolk forsøger at bekæmpe med alt, hvad de har.

Lady Gaga, Will Smith og Kim Kardasiahn er blandt stjernerne, der har delt billeder og videoer på de sociale medier af evakueringen.

Satellitfoto af skovbranden nær byen Paradise i Californien. Billedet er fra 9. november 2018. Foto: DIGITALGLOBE, A MAXAR COMPANY / Vis mere Satellitfoto af skovbranden nær byen Paradise i Californien. Billedet er fra 9. november 2018. Foto: DIGITALGLOBE, A MAXAR COMPANY /

Søndag kunne brandfolkene dog udnytte, at der ikke var blæsevejr, men myndighederne frygter, at det langt fra er slut.

»Det bekymrer os meget. Vi bliver nødt til at være sikre på, at alle borgere er opmærksomme, så der ikke starter nye brande,« siger Scott Jalbert, der er leder af brandvæsenet i San Luis Obispo ifølge The Guardian, der har besøgt området.

Særligt dramatisk er meldingerne fra byen Paradise, nord fra Sacramento, med godt 27.000 indbyggere. Byen er reelt slugt af ilden og dermed udslettet, ifølge Kory Honea, sheriffen i Butte, der ligger nær Paradise. I byen går ængstelige familiemedlemmer rundt i søgen efter deres kære, beretter The Guardian.

En anden af de mange evakuerede i det brandplagede område er danske Dennis Koors, som B.T. mødte i Los Angeles i weekenden. Han bor i Oak Park, en times kørsel fra Los Angeles, og fik et opkald om evakuering aftenen til fredag. Se Dennis Koors fortælle sin dramatiske historie i videoen herunder:

I videoen kan du høre danske Dennis Koors' reaktion på de voldsomme brande, efter han blev evakueret fra sit hjem. Vis mere



USAs præsident, Donald Trump, har erklæret undtagelsestilstand. Det betyder, at der kan sendes økonomisk hjælp fra føderale pengekasser til de ramte områder.

Samtidig truer Trump dog med at indefryse midler til Californiens brandfolk og det øvrige beredskab. På Twitter langer han ud efter de lokale myndigheder:

'De får milliarder af dollar hvert år, men alle disse liv går tabt, og det hele skyldes dårlig håndtering af skovene. Det skal afhjælpes nu, ellers er der ikke flere penge fra den føderale regering!'.

Meldingen fra præsidenten har mødt massiv modstand fra bl.a. brandfolk, demokratiske politikere og sangerinden Katy Perry, der på Twitter betegner udmeldingen som 'et hjerteløst svar'.