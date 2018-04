Hollywoodstjernen Kate Hudson er endnu en gang gravid.

Den 38-årige skuespillerinde, der blandt andet har vundet en Golden Globe, er nemlig gravid igen.

Det afslører hun med et billede på sin Instagram-profil, hvor hun også giver en forklaring på, hvorfor hun på sine sociale medier igennem længere tid har været stille.

'Surprise. Hvis du har undret dig over, at jeg har været fraværende på mine sociale medier, så er det, fordi jeg aldrig har været mere syg. Jeg har aldrig været så dårlig i mit første trimester,' skriver Kate Hudson blandt andet i en længere forklaring til billedet.

Samtidig fortæller skuespilleren, at hun venter en lille pige.

Et opslag delt af Kate Hudson (@katehudson) den 6. Apr, 2018 kl. 10.15 PDT

Kate Hudson har ellers forsøgt at holde graviditeten skjult, skriver hun, men det er nu ikke længere muligt.

'Vi har prøvet at skjule graviditeten så længe som muligt, men jeg buler ud nu. Og det er for besværligt at skjule, og at skjule det er mere opslidende end bare at fortælle det. Mine børn, Danny, jeg selv og hele familien er vildt spændte,' skriver Kate Hudson.

Den lille nye pige skal Kate Hudson have sammen med kæresten Danny Fujikawa, som hun stod frem med i maj sidste år.

Pigen bliver Kate Hudsons tredje barn.

Kate Hudson fik sit første barn med Chris Robinson, som hun var gift med fra 2000 til 2007, deres søn er 13 år gammel i dag. Skuespilleren fik sit andet barn med Muse-sangeren Matt Belamy, som hun var sammen med fra 2010 til 2014. Deres søn er seks år gammel.