Dylan Farrow, der er filmskaber Woody Allens adoptivdatter, har gennem det meste af sit liv beskyldt instruktøren for at begå seksuelle overgreb mod hende. Nu siger den Oscar-vindende skuespiller Mira Sorvino, der tidligere har arbejdet med Allen, undskyld til Farrow for ikke at tro på hendes beskyldninger.

Det skriver hun i et åbent brev til Dylan Farrow i Huffinton Post.

'Jeg er så ked af det, Dylan! Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan du må have følt i alle de år, hvor du har set en, du har sagt har såret dig, da du var et barn, en sårbar lille pige i hans varetægt, blive rost igen og igen, også af mig og utallige andre i Hollywood, som hyldede ham og ignorerede dig. Som en mor og en kvinde, knuser det mit hjerte på dine vegne. Jeg er så, så ked af det!' skriver Mira Sorvino blandt andet i det åbne brev.

Skuespillerinde Mira Sorvino. Foto: DANNY MOLOSHOK Skuespillerinde Mira Sorvino. Foto: DANNY MOLOSHOK

Skuespillerinden har tidligere vundet en Oscar for sin rolle i Allens film 'Mighty Aphrodite', og hun skriver, at det har taget hende tid at forlige sig med, at en af hendes store helte, Woody Allen, angiveligt kunne have gjort noget så alvorligt.

Mira Sorvino har selv stået frem i forbindelse med de seneste måneders MeToo-kampagene, som blev udløst af mange og grove beskyldninger om seksuelle overgreb begået af den magtfulde Hollywood-producer Harvey Weinstein gennem en lang årrække. Sorvino selv har fortalt, hvordan hun blev udsat for krænkelser af Weinstein, og i forbindelse med de mange sager, der siden er kommet til overfladen, tog Sorvino kontakt til Ronan Farrow. Han er både journalisten bag flere Weinstein-afsløring og Woody Allens søn, og Sorvino bad Ronan fortælle hende mere om Dylan Farrow og beskyldningerne mod Allen, fortæller hun i brevet.

Ronan Farrow foreslog efterfølgende Mira Sorvino at kigge nærmere på de offentlige tilgængelige oplysninger om sagen, og det var ifølge Sorvinos brev nok til, at hun blev overbevist. I brevet undskylder hun mange gange over for Dylan Farrow og skriver, at hun beundrer hendes mod til at stå frem og stå fast.

Dylan Farrow har gennem mange år fastholdt sine beskyldninger mod Woody Allen, til trods for at han selv har benægtet at have begået seksuelle overgreb mod sin datter. Han har blandt andet kaldt Farrows påståede erindringer for en 'løgn plantet i pigens hoved af hendes hævngerrige mor', som Woody Allen blev skilt fra i 1992 efter 12 års ægteskab.

Mistanken om seksuelt misbrug af Dylan Farrow blev allerede behandlet i retten i forbindelse med opgøret om forældremyndigheden i 1992. Woody Allen blev dengang vurderet uegnet til at tage vare på børnene, men han blev aldrig tiltalt for det påståede sexmisbrug.

Mange andre kendte Hollywood-stjerner har gennem tiden blandet sig i sagen. Skuespiller Susan Sarandon sagde på filmfestivalen i Cannes i 2016, at Allen havde »seksuelt misbrugt et barn, og jeg synes ikke, det er rigtigt.«

Flere andre skuespillere og filmfolk der har arbejdet med Woody Allen gennem tiden har også taget afstand fra ham, blandt andet Ellen Page, og Greta Gerwig, der har instrueret den Golden Globe-vindende film 'Lady Bird'.

I forbindelse med Golden Globe-uddelingen søndag har Dylan Farrow dog også langet ud efter en række stjerner, der stadig vælger at arbejde med hendes far. Under prisuddelingen bar de fleste gæster sort som en del af kampagnen Time's Up for at protestere mod seksuelle krænkelser, men flere af de deltagende, blandt andet Emma Stone, Justin Timberlake og Blake Lively har selv for nylig arbejdet med Woody Allen.

Blake Lively har blandt andet tidligere sagt, at Allen styrker kvinder i Hollywood, og Timberlake medvirker i Allens seneste film 'Wonder Wheel',

»Jeg kæmper med at forstå, hvordan en kvinde der mener, at Woody Allen 'styrker kvinder' kan påtage sig rollen som fortaler for kvinder, der lider under seksuel chikane. Jeg kæmper med, hvordan en magtfuld kraft som Justin Timberlake kan hævde at være i ærefrygt over kvinders styrke og stå med dem under 'MeToo'-bevælgelsen, og i det næste åndedrag sige, at det at arbejde med Woody Allen er en 'drøm der går i opfyldelse',« siger Dylan Farrow til Buzzfeed News.