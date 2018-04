Den amerikanske skuespiller Will Ferrell var torsdag involveret i et alvorligt trafikuheld og blev indlagt på Orange County hospital, men han er uskadt og nu udskrevet igen.

Det oplyser Will Ferrells agenter fra United Talent Agency i en officiel udtalelse ifølge USA Today.

Udover Will Ferrell var også hans kollegaer Andrew Steele og Carolina Barlow samt hans chauffør gennem mange år, Mark Thompson i bilen, da ulykken skete torsdag. Andrew Steele er som Will Ferrell sluppet uden alvorlige skrammer og er blevet udskrevet fra hospitalet, mens både Carolina Barlow og Mark Thompson fortsat er indlagt. Deres tilstand beskrives som 'stabil'.

Ifølge nyhedsbureauet AP har en 27-årig kvinde pådraget sig 'kritiske skader', da hun ikke havde sikkerhedssele på, da ulykken indtraf, skriver USA Today.

"Will holder sig i nærheden, da hans venner bliver behandlet, og han har udtrykt sin dybeste taknemmelighed til de første reddere, der straks var på stedet og til hospitalspersonalet, der har taget sig så godt af dem,' lyder det i den officielle udtalelse fra United Talent Agency ifølge USA Today.

Agentbureauet oplyser samtidig, at Will Ferrell er meget taknemmelig for alle de hilsner, han og hans venner har modtaget de seneste dage.

Flere amerikanske medier berettede allerede fredag om ulykken og fredag beskrev mediet TMZ, hvordan bilen, Will Ferrell og hans venner sad i, blev ramt af en Toyota, og det fik bilen til at skride ud og rulle rund.

Ifølge udtalelsen fra Will Ferrells agentbureau skete ulykken rigtigt nok, da Ferrells bil 'blev ramt på motorvejen af en anden bil', mens skuespilleren var på vej fra et job i San Diego og tilbage til Los Angeles.

Den 50-årige Will Ferrell er kendt fra bl.a. flere populære komedier. herunder 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' (2004) og 'Anchorman 2: Fortsat flimmer på skærmen' (2014). I 2014 lagde han stemme til den populære 'The Lego Movie'. Ferrell blev født i Californien i USA, og fik tilbage i 1995 et folkeligt gennembrud i satireprogrammet 'Saturday Night Live'.