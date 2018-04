Charlize Theron er en verdenskendt skuespillerinde, der blandt andet er kendt for filmene 'Monster' og 'Mad Max: Fury Road'. Til daglig bor hun i filmbyen Los Angeles i USA, men det ser ud til, at det kan ændre sig.

Det fortæller Charlize Theron i et interview til magasinet Elle.



Den 42-årige skuespillerinde synes nemlig, at hun har kunnet mærke racisme utrolig meget, efter Donald Trump blev præsident, og det er hun træt af.

Selv har Charlize Theron adopteret to afroamerikanske børn - Jackson på seks år og August på to år. Og hun er på grund af deres etniske baggrund bekymret for deres opvækst i landet.



»Der er mange gange, hvor jeg kigger på mine børn og tænker, hvis det her fortsætter, bliver jeg måske nødt til at forlade USA. For det sidste, jeg ønsker, er, at mine børn skal føle sig usikre,« fortæller den blonde skuespillerinde.



Hun pointerer også, at hun bliver nødt til at forklare sine børn, hvorfor hun bliver behandlet anderledes, end de gør, mens hun hentyder til sin kaukasiske baggrund.



Charlize Theron er født og opvokset i Sydafrika, men bor nu i USA, hvor de store skuespillerjobs ofte er at finde. Hun mener dog, at den markante racisme i landet er så voldsom nogle steder, at det har indflydelse på, hvilke jobs hun vil tage.



»Der er steder i det her land, hvor jeg ikke ville tage et job, selvom jeg fik det. Jeg vil ikke rejse med mine børn til nogle steder i USA, og det er virkelig problematisk,« siger hun.