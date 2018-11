Den kendte skuespiller Alec Baldwin er anholdt efter at have slået en mand på en parkeringsplads.

Det skriver NBC.

Baldwin har været nomineret til en Oscar for sin rolle som Shelly Kaplow i filmen The Cooler, ligesom han også er kendt for sine roller i filmene The Departed, It's Complicated og mange andre film.

Episoden skete fredag eftermiddag i New York, og Alec Baldwin, der også jævnligt parodierer Donald Trump i talkshowet 'Saturday Night Live', blev efterfølgende kørt på politistationen.

Det amerikanske sladdermedie TMZ har talt med vidner, der fortæller, at skuespilleren kom op at skændes med en anden mand i forbindelse med en parkeringsplads, som den manden angiveligt snuppede foran Alec Baldwin.

Det udviklede sig, ifølge vidnerne, til et skænderi, der endte med at Baldwin slog den anden mand.

Et andet vidne fortæller også til TMZ, at Alec Baldwin angiveligt råbte 'fuck off' - oversat til dig 'skrid med dig' - under skænderiet.

