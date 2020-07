Naya Rivera, der især er kendt fra tv-serien "Glee", formodes druknet. Fireårig søn er fundet uskadt.

Den 33-årige tv-skuespiller Naya Rivera, der især er kendt for sin rolle i serien "Glee", frygtes druknet, efter at hun onsdag forsvandt i forbindelse med en bådtur i den amerikanske delstat Californien.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og dpa.

Det lokale politi i Ventura County oplyser, at eftersøgningen af Naya Rivera fortsætter torsdag.

Tidligere tweetede politiet, at det søgte efter et "muligt drukneoffer", og at et hold af dykkere deltog i eftersøgningen.

Naya Rivera medvirkede i seks sæsoner af serien "Glee", hvor hun spillede rollen som Santana Lopez.

Onsdag tog hun med sin fireårige søn ud på en bådtur på søen Lake Piru nordvest for Los Angeles. Det oplyser en talsmand for politiet i Ventura County.

Sønnen blev senere fundet sovende på båden og iført en redningsvest, skriver AFP.

- Eftersøgningen er indstillet indtil i morgen tidlig og vil blive genoptaget ved daggry (torsdag, red.), siger Eric Buschow, talsmand for Ventura County Sheriff's Office, ifølge AFP.

Naya Rivera postede onsdag et billede af hende selv og sønnen fra bådturen på det sociale medie Twitter.

Tv-serien "Glee" har tidligere været ramt af dødsfald. I 2018 tog skuespilleren Mark Salling sit eget liv, kort før han blev dømt for besiddelse af børnepornografi.

En anden skuespiller fra serien - canadiske Cory Monteith - døde i 2013 af en overdosis af alkohol og stoffer.

/ritzau/