Fra 12. juni genåbner filmindustrien, professionelle sportsgrene og kasinoer i delstaten Californien.

Film- og tv-kameraer kan begynde at rulle fra 12. juni i delstaten Californien, hvor Hollywood, filmindustriens centrum i USA, ligger. Det oplyser embedsmænd fredag.

Filmoptagelser over hele verden har været standset siden midten af marts for at bremse spredningen af coronavirus.

En genoptagelse af filmbranchen i Californien vil kræve godkendelse fra lokale sundhedsembedsmænd, skriver embedsmænd i en erklæring fra delstatens sundhedsministerium.

En taskforce fra Hollywood-industrien og fagforeninger foreslog tidligere denne uge, at omfattende test, daglige symptomkontroller og andre sikkerhedsforanstaltninger kunne indføres for at kunne tage på arbejde.

Retningslinjerne blev udviklet af repræsentanter fra Walt Disney, Netflix, Warner Bros. og andre.

Fra 12. juni vil Californien også genåbne kasinoer, museer og zoologiske haver. Professionelle sportsgrene genstarter desuden. Det bliver dog uden publikum.

Forinden meldingen om genåbning har USA's præsident, Donald Trump, opfordret Californien, der er USA's mest folkerige og økonomisk vigtigste stat, til at lempe restriktionerne i en tv-udsendelse fra Det Hvide Hus fredag.

Trump mener, at tiden er inde for hele nationen til at genopbygge landet efter coronanedlukningen.

Præsidenten sammenligner coronaudbruddet med en orkan, der rammer hårdt, men hurtigt er overstået.

Andre - herunder flere guvernører i de hårdt ramte delstater - har manet til forsigtighed og advaret om, at der kan komme en ny smittebølge, hvis man åbner for hurtigt.

USA er med afstand det land i verden, der har haft flest coronarelaterede dødsfald med over 109.000 døde. Andre lande har dog flere dødsfald per indbygger.

Mere end 1,8 millioner smittetilfælde er blevet registreret i landet, mens 491.000 af dem er erklæret raske igen, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til lørdag dansk tid.

