Beviser for at Rusland var involveret i nedskydning af MH17, stækker Putin-styrets forsøg på bortforklaring.

Nye beviser for at Ruslands militær var involveret i nedskydningen af flyet MH17 i 2014, vil ikke ændre forholdet mellem EU og Rusland nævneværdigt. Men det kan blive et rygstød til kritikere internt i Rusland.

Det vurderer seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel efter, at en international gruppe af efterforskere har fremlagt flere beviser for, at MH17 - der havde 298 personer om bord - blev skudt ned med et russisk Buk-missil fra den russiske hærs 53. antiluftskytsbrigade.

- Vi er allerede i de fem år, der er gået siden nedskydningen, blevet præsenteret for en lang række beviser. I EU og blandt medlemslande er holdningen allerede klar, og der tror jeg ikke dette her vil rykke noget.

- Jeg tror heller ikke, der er nogen i EU, der har lyst til at optrappe konflikten med Rusland. Så det vil blive taget til efterretning, og det relativt dårlige forhold mellem EU og Rusland vil fortsætte, siger seniorforskeren.

Der, hvor de nye beviser kan gøre en forskel, er ifølge Flemming Spidsboel internt i Rusland. Styret har aldrig erkendt, at det har blandet sig i det østukrainske oprør.

Derfor risikerer det at tabe ansigt, når der bliver fremlagt beviser for, at russisk militær har været del af oprøret allerede siden 2014.

- Nogen af de kritiske medier - og dem er der faktisk flere af - får rygvind i deres dækning af, hvad styret har foretaget sig i Ukraine. De kommer tættere og tættere på, og denne her kommission vil give dem materiale og rygvind, siger Flemming Splidsboel og fortsætter:

- Fra russisk side har man insisteret på, at Rusland ikke har noget med det at gøre. Så man har præsenteret en lang række alternative fortolkninger af, hvad der skete med MH17.

- Så det vil være vanskeligt for de russiske myndigheder at trække i land. Men jo mere snak, der er om det, jo mere bliver de mindet om det og konfronteret med det.

