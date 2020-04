Minkavlere i Danmark vil nu skærpe forsigtigheden efter tilfælde af coronasmitte blandt mink i Holland.

I en hollandsk undersøgelse er der fundet tilfælde af smitte med coronavirus hos mink på to gårde i det sydlige Holland.

Det oplyser det hollandske ministerium for landbrug. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to gårde, hvor smitten er fundet hos minkene, er i karantæne. Det understreges, at der er tale om få tilfælde.

Men der opfordres til at holde minimum 400 meters afstand til gårdene.

Ministeriet oplyser ifølge Reuters også, at der er lav risiko for, at coronasmitten blandt mink kan øge spredningen blandt mennesker.

Minkene havde haft problemer med at trække vejret, inden de blev testet.

De er formentlig blevet smittet af personale på farmene, skriver Reuters.

De er de første tilfælde af smitte med coronavirus blandt dyr i Holland.

I andre lande har man fundet eksempler på, hvordan smitte kan spredes blandt dyr.

Studier har vist, at katte og hunde kan få virusset.

Men tilfældene er få.

Hos Danske Minkavlere, der repræsenterer de danske minkproducenter, er der opmærksomhed på problemstillingen.

I en pressemeddelelse lyder det, at opmærksomheden på sundhedstiltag skal skærpes på minkgårdene.

Danske Minkavlere vil vurdere, om der er behov for en udvidet overvågning i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

- På baggrund af de hollandske tilfælde vil Danske Minkavlere for en sikkerheds skyld skærpe opmærksomheden på minkgårdene.

- Ud fra et forsigtighedsprincip understreges, at avlere og medarbejdere med symptomer, som kan være tegn på Covid-19, ikke bør være i kontakt med dyrene.

Desuden vil man indskærpe behovet for at vaske hænder før og efter kontakt med dyrene, lyder det i pressemeddelelsen.

I Holland har regeringen besluttet, at minkfarme i landet skal lukke i 2024.

Mink bruges primært til at producere pels.

/ritzau/