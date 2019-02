En mand er onsdag aften blevet skudt og dræbt i Amsterdam, efter at han nærmede sig politiet med en pistol.

Hollandsk politi har onsdag aften skudt og dræbt en mand i Amsterdam.

Det oplyser hollandsk politi på Twitter ifølge nyhedsbureauet AP.

Manden blev skudt på en lille sti bagved centralbanken i den hollandske hovedstad, efter at han angiveligt nærmede sig politibetjente med en pistol.

En forbipasserende er blevet såret i forbindelse med episoden.

Politiet blev tilkaldt, efter at flere havde berettet om, at en væbnet mand gik rundt i området. Han døde umiddelbart efter at være blevet skudt.

Ifølge øjenvidner, der har udtalt sig til den lokale tv-station AT5, blev der affyret omkring 20 skud.

Politiet har afspærret området, hvor hændelsen skete omkring klokken 19.15.

/ritzau/Reuters