Det europæiske luftfartsselskab Air France-KLM skal gøre klar til at skære yderligere, mener finansminister.

Coronapandemien har ramt luftfartsindustrien hårdt, og det gælder også luftfartsselskabet Air France-KLM, som både Frankrig og Holland ejer dele af.

Hollands finansminister, Wopke Hoekstra, siger søndag, at det ikke er sikkert, at luftfartsselskabet overlever krisen forårsaget af coronapandemien.

- Air France-KLM's overlevelse er ikke givet.

- De er nødt til at gøre noget ved deres udgifter, selv som tingene står nu. Og hvis situationen fortsætter indtil slutningen af næste år, er de nødt til at skære endnu mere, siger Wopke Hoekstra.

Luftfartsselskabets umiddelbare fremtid blev sikret, da henholdsvis den franske og hollandske regering er trådt til med en hjælpende hånd. Staterne ejer 14 procent hver af Air-France-KLM.

Tilsammen sørgede regeringerne tidligere under krisen for lån og garantier på omkring 10,4 milliarder euro - svarende til cirka 77,4 milliarder kroner - til flyselskabet.

Det har hjulpet Air France-KLM med at komme igennem krisen hidtil.

Efter at have taget imod hjælpen har den hollandske del af selskabet, KLM, lovet at skære betydeligt ned. Nedskæringerne omfatter blandt andet nedlæggelse af 1500 job. Det svarer til 20 procent af KLM's arbejdsstyrke.

Den franske del, Air France, planlægger at nedlægge 6500 job frem mod 2022. Det svarer til 16 procent af dets arbejdsstyrke.

Ifølge finansminister Hoekstra kan det dog blive nødvendigt med yderligere nedskæringer, hvis regeringerne skal træde til med hjælp igen.

- KLM har altid været meget vigtig for hollandsk økonomi. Men spørgsmålet er, om det er nok, siger Hoekstra.

Air-France-KLM oplyste sidste måned, at det taber 10 millioner euro - knap 75 millioner kroner - om dagen på grund af coronakrisen.

Det fransk-hollandske flyselskab kom ud af første halvår af 2020 med et underskud på 32,8 milliarder kroner.

Antallet af passagerer faldt i perioden med 62 procent. Særligt slemt stod det til i april, maj og juni, hvor antallet af passagerer faldt med 95 procent.

/ritzau/Reuters