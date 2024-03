Der er ikke mange muligheder for at få puslespillet til at gå op og danne regering i Holland, siger forsker.

Det hollandske midterparti Ny Social Kontrakt (NSC) vil ikke indgå i en ny koalitionsregering med Geert Wilders' Frihedsparti (VVD).

Der er for store forskelle mellem de to partier, meddeler NSC mandag ifølge Reuters.

NSC sidder på 20 af de 150 pladser i Hollands parlament.

Der skal 76 pladser til at danne en flertalsregering.

Men det har vist sig svært for Geert Wilders, hvis parti har 37 pladser, at få andre partier med sig.

Wilders' foretrukne model er en højreregering med fire partier. Foruden hans eget parti har han forhandlet med det hidtidige regeringsparti VVD, der er et centrumhøjreparti med 24 mandater.

Han har også kig på bondepartiet BBB med syv mandater.

Holland holdt parlamentsvalg i november. Men forhandlingerne om at danne en ny regering kan tage tid, siger politiske iagttagere.

- Det er et stort, stort puslespil, siger Rene Cuperus, der er forsker ved Clingendael Institut, til nyhedsbureauet AFP.

Det ser dog ikke så godt ud for Wilders' ambitioner om at blive premierminister, siger han.

- Jeg tror ikke rigtigt, at det er en mulighed. Det ville være en skandale for Holland internationalt, siger forskeren.

Han tilføjer, at hvis man skal dømme ud fra de igangværende forhandlinger, er der ikke mange gode muligheder.

- Det vil blive en katastrofe med Wilders og en katastrofe uden Wilders, Vi er i en catch-22, siger Cuperus til AFP.

Hvis Wilders ikke kan få NSC med i en kommende regering, kan han enten prøve at danne en mindretalsregering - eller kaste håndklædet i ringen.

I kulissen venter den tidligere EU-kommissær Frans Timmermans. Hans rødgrønne parti blev nummer to ved valget sidste år, et godt stykke efter PVV.

Det er dog langt fra klart, om Timmermans kan samle den nødvendige opbakning for at kunne danne regering.

Den seneste runde hollandske regeringsforhandlinger, der bragte Mark Rutte fra VVD tilbage på premierministerposten, tog 276 dage.

Hvis det ikke kan lykkes at danne en regering denne gang, må Holland som en sidste udvej holde valg igen. Men det er de fleste partier ikke interesseret i.

Siden valget for knap tre måneder siden er opbakning til Wilders og PVV kun øget, viser meningsmålinger.

