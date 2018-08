Verden er ikke altid, som man tror. Det understreger en episode med en hollandsk mand, der blev hasteindlagt med 15 æg i endetarmen.

En 29-årig mand havde indtaget det farlige stof GHB, da han kastede sig ud i en usædvanlig sexleg sammen med sin partner.

Han kogte 15 æg, pillede dem og gav sig til at stikke derop, hvor solen ikke skinner.

Det hævder Mirror.co.uk der citerer the Dutch Magazine for Healthcare.

Så fik han ondt i maven og tog på hospitalet.

Lægerne konstaterede, at han havde uregelmæssig og forhøjet hjerterytme. En CT-scanning viste, at manden havde mavesår over hele maven, og at han havde perforeret bækkenhinden.

De besluttede at lave en nødlaparotomi, et kirurgisk indgreb hvor bughulen åbnes.

En unavngiven læge siger ifølge Mirror:

»Ægene blev fjernet så godt som muligt, og mavens hulrum blev grundigt skyllet.«

Efter at være blevet syet sammen igen, er manden nu uden for livsfare.

GHB er et ecstacy-lignende stof, der stimulerer centralnervesystemet og øger sexlysten. Det bliver somme tider anvendt til såkaldte drugrapes, hvor gerningsmanden giver sit offer narko forud for en voldtægt.