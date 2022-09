Lyt til artiklen

Adskillige personer kommer i de næste mange timer til at misse deres fly.

I Schiphol Lufthavn i Amsterdam, som er en af Europas mest travle lufthavne, har man bedt adskillige flyselskaber om at aflyse afgange.

Der er tale om afgange, der skulle have fundet sted mellem klokken 16 og 23 mandag.

Det oplyser Schiphol selv i en udtalelse mandag.

Årsagen er, at lufthavnen er ramt af travlhed, ligesom man har problemer med at besætte nok personale i sikkerhedskontrollen.

Hvor mange fly, der bliver aflyst, melder lufthavnen ikke noget om.

Men det er ikke utænkeligt, at personer kommer til at stå tilbage med et boardingpas, som ikke bliver bippet.

»Medarbejderne i terminalen gør alt, hvad de kan, for at alle kan rejse i dag, men desværre er der en risiko for, at rejsende misser deres fly på grund af lange ventetider.«

»Vi beklager den opståede situation og forstår skuffelsen og frustrationen, det kan medføre.«

Rejsende, der misser deres fly som følge af lange ventetider, kan søge om erstatning fra lufthavnen.

Ifølge Reuters er hundredvis af fly blevet aflyst i Schiphol siden april på grund af personalemangel.