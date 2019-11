Den hollandske stat er ikke forpligtet til aktivt at hjælpe med at få hjembragt børn af IS-kvinder.

Den hollandske stat er ikke forpligtet til at tage imod hjembragte børn af forældre fra Islamisk Stat, oplyser en appeldomstol i Haag i en afgørelse fredag.

- Staten er ikke forpligtet til aktivt at hjælpe med at få hjembragt børn af kvinder, der forlod Holland og sluttede sig til Islamisk Stat i Syrien, siger appeldomstolen, som med dommen underkender en lavere retsinstans.

En lavere domstol sagde i en afgørelse tidligere i denne måned, at den hollandske regering aktivt må hjælpe med at hjembringe 56 børn, der lever under usle forhold i lejre i Syrien.

/ritzau/Reuters

