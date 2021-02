Der er ikke juridisk grundlag for natligt udgangsforbud, mener hollandsk domstol, der vil have forbud stoppet.

En hollandsk domstol har tirsdag beordret landets regering til øjeblikkeligt at skrotte et natligt udgangsforbud, som er indført for at bremse smitte med coronavirus.

Det er distriktsdomstolen i Haag, der ikke mener, at der er juridisk grundlag for forbuddet.

Fra den hollandske regering lyder meldingen, at man vil nærlæse afgørelsen.

Ifølge en talsperson for landets justitsministerium er regeringen fortsat ved at få overblik over sagen og har derfor ikke yderligere kommentarer tirsdag formiddag.

Da forbuddet blev præsenteret 23. januar, udløste det flere dages demonstrationer. Forbuddet gælder fra klokken 21.00 til 04.30 hver dag.

Forbuddet lempes efter planen 3. marts.

Det er første gang siden Anden Verdenskrig, at Holland har et udgangsforbud.

