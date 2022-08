Lyt til artiklen

Louis Zagwijn sad og så tv, da han pludselig hørte sirener.

Da han så, hvad årsagen var, fik han et chok.

En lastbil var braget direkte ind i en nabofest i den hollandske by Niew-beijerland lidt syd for Rotterdam.

»Politiet bad os ikke kigge. Det er forfærdeligt. Jeg har boet her i 40 år, men jeg har aldrig oplevet noget så forfærdeligt,« siger Louis Zagwijn, som bor lige ved siden af ulykkesstedet, til det hollandske medie De Telegraaf.

»Han kørte lige igennem det telt. Hvis jeg ikke havde været svække, havde jeg været med til grillfesten. Hvem ved, hvordan det ville være endt,« tilføjer han.

Den frygtelige hændelse fandt sted lørdag aften, og dagen derpå har politiet endnu ikke overblik over antallet af sårede og dræbte.

Men det ligger fast, at mindst to personer skulle være omkommet – men politiet frygter, at der kan ligge flere dræbte under lastbilen, som ifølge De Telegraaf endnu ikke er blevet bjærget.

»I hvert fald er chokket her enormt. Det er forfærdeligt, hvad der skete her i aften,« lyder det fra politiet på ulykkesstedet ifølge det hollandske medie.

Ulykken skete lørdag kort efter klokken 18, hvor mange mennesker var forsamlet til nabofesten.

Politiet oplyser, at lastbilen kom kørende på vejen, hvorefter den kørte ned ad diget og bragede direkte ind i grillfesten.

»Vi havde en hyggelig grillfest og så en lastbil, der holdt stille i krydset, og så kørte den direkte gennem teltet,« fortæller et øjenvidne, Johan van Driel, til nyhedssitet AD.

Chaufføren, en 46-årig mand fra Spanien, er blevet anholdt. Han kom ikke selv til skade.

Lastbilen er blevet beslaglagt af politiet med henblik på tekniske undersøgelser.

Politiet ved endnu ikke, hvorfor lastbilchaufføren kørte direkte ind i nabofesten.

Ifølge en talskvinde fra politiet er 'alle scenarier stadig åbne'.

Ifølge mediet NOS er der dog ikke oplysninger om, at der skulle være tale om terror.