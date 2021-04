Flere partier har mistet tillid til Rutte, der ikke svarer klart på, om han ville "omplacere" kritisk kollega.

Hollands fungerende premierminister, Mark Rutte, er kommet i alvorligt politisk stormvejr.

Han risikerer en mistillidsafstemning for at have misinformeret landets parlament, og fordi han angiveligt aktivt har forsøgt at tøjle en politiker fra et andet parti, der ses som svær at have med at gøre.

Under forhandlingerne om at danne en ny regering har Rutte givet den opfattelse, at han gerne vil af med det pågældende parlamentsmedlem, den kristdemokratiske politiker Pieter Omtzigt.

Omtzigt, hvis parti var en del af den hidtidige regeringskoalition, er ofte kritisk og har det med at træde på de ømme politiske tæer.

Forhandlingerne sluttede brat, da et fortroligt notat kom til offentlighedens kendskab. Her fremgår det, at der i forbindelse med forhandlingerne kan have været talt om at give Omtzigt en anden funktion for at lukke munden på ham.

Notatet blev fanget af en fotografs linse og indeholder ordene "placeres et andet sted" om Omtzigt. Det er i hollandske medier og af politikere blevet tolket som, at han skulle have et job uden for parlamentet, uden for Holland - eller som minister.

Omtzigt er kendt for at stille ubekvemme spørgsmål til regeringen. Det var også tilfældet i den skandalesag, der første til, at Ruttes daværende regering måtte gå af i januar.

Rutte havde oprindeligt hævdet, at der ikke blev talt om Omtzigt ved forhandlingerne. Men det fremgår af det lækkede notat, at Rutte ikke taler sandt.

Nu beklager Rutte og siger, at han ganske enkelt havde husket forkert, og at spørgsmålet havde været drøftet.

- Jeg løj ikke, forsvarede Rutte sig torsdag i parlamentet, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har aldrig narret en kollega. Hvad skulle mit motiv være?

Sagen fik stort set samtlige landets partier til at udtrykke kraftig kritik af Rutte under en særligt indkaldt debat skærtorsdag. De har mistet tilliden til ham, siger de.

Flere oppositionspartier kræver en tillidsafstemning. Højrefløjspolitikeren Geert Wilders kræver et nyvalg.

Rutte erklærede sig for to uger siden som vinder af valget i Holland i marts og gik derefter i gang med at forhandle en regeringsdannelse med andre partier.

Hans parti, det højreliberale VVD, blev igen valgets største parti. Men nu frygter flere andre partier, at der ikke er tilstrækkeligt med tillid til at danne en koalitionsregering.

/ritzau/dpa