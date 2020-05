Den hollandske premierminister, Mark Rutte, har gennemgået en ekstremt svær tid de seneste uger på grund af landets coronarestriktioner.

Han kunne nemlig ikke få lov til at sige farvel til sin døende mor, Mieke Rutte-Dilling.

Det skriver det engelske medie Sky News.

Mark Rutte har - ligesom alle andre hollændere - været nødt til at følge regeringens retningslinjer om ikke at besøge pårørende på landets plejehjem på grund af frygten for coronavirus, og derfor endte premierministerens mor med at sove stille ind uden familien ved sin side.

Den hollandske premierminister, Mark Rutte. Foto: YVES HERMAN Vis mere Den hollandske premierminister, Mark Rutte. Foto: YVES HERMAN

»Udover den store tristhed og alle de gode minder, har min familie og jeg også en følelse af taknemmelighed for, at vi fik lov til at have hende hos os så længe,« lyder det fra premierministeren i en officiel udtalelse.

Mark Rutte tilføjede desuden, at familien havde forsøgt at tage afsked med moren, da hele familien var samlet hos hende for sidste gang, et par dage før det hollandske samfund lukkede ned 20 marts.

Ifølge flere hollandske medier havde morens død ikke noget med covid-19 at gøre. Hun døde derimod efter længere tids sygdom.

Mieke Rutte-Dilling døde 13. maj og blev begravet i fredags. Hun blev 96 år.