Premierminister Mark Rutte spås gode chancer for at beholde den post, han har haft siden 2010.

Holland har mandag taget hul på et parlamentsvalg, der ganske usædvanligt kommer til at løbe over tre dage.

Valget, der blev åbnet mandag klokken 07.30, er blevet udvidet til at vare tre dage for at undgå, at folk stimler for tæt sammen på landets valgsteder og dermed risikerer at smitte hinanden med coronavirus.

Særligt sårbare opfordres til at stemme de første to dage, mens resten opfordres til at stemme onsdag 17. marts, den egentlige valgdag.

Premierminister Mark Rutte, der er en af Europas længst siddende regeringsledere, ventes at få nok støtte til at sikre sig genvalg.

54-årige Rutte har siddet på premierministerposten siden 2010.

Målinger siger, at den konservative premierminister og hans VVD-parti får 24 til 25 procent af stemmerne mod 21,3 procent ved valget i 2017.

Der har ellers været synlige protester mod hans ledelse under coronakrisen - herunder demonstrationer og slagsmål i gaderne, hvor aktivister har demonstreret mod udgangsforbud.

Søndag aften var der igen optøjer i Haag. Politiet måtte ifølge nyhedsbureauet Reuters affyre varselsskud.

Det natlige udgangsforbud, som demonstranterne især er vrede over, fortsætter under valget. Det gælder fra klokken 21 til klokken 04.30.

Rutte ser i meningsmålinger ud til at have god støtte fra højrefløjen, hvor coronapandemien har overskygget udlændingepolitik på dagsordenen.

- Det ser ud til, at højrefløjsvælgere virkelig kan lide VVD og Rutte, eller måske særligt premierministeren, siger Andre Krouwel, lektor på Vrije-universitetet i Amsterdam, til nyhedsbureauet AFP.

- Så partiet får ikke kun det, vi kalder premierministereffekten. Det får også det, vi kan kalde coronabonus, fordi Rutte har været leder under pandemien, lyder det fra lektoren.

Ruttes nærmeste modstander bliver tilsyneladende det islamkritiske parti Frihedspartiet, som Geert Wilders står i spidsen for. I meningsmålinger står det til at få mellem 11 og 16 procent af stemmerne.

/ritzau/