Hollands regering står over for beskyldninger om ineffektivitet og inkompetence i udrulning af coronavaccine.

En sygeplejerske blev onsdag vaccineret mod covid-19 som den første i Holland. Det er blandt de sidste EU-lande, som har indledt et vaccinationsprogram mod pandemien.

Den hollandske regering står over for beskyldninger om ineffektivitet og inkompetence, som kan koste menneskeliv.

Mange er chokeret over, at deres land ligger sidst i feltet i EU.

Den 39-årige sygeplejerske DuSanna Elkadiri, som passer patienter med demens på et plejehjem i den sydlige del af landet, fik et stik med vaccinen fra Pfizer og BioNTech.

Kritikerne undrer sig ifølge BBC over, at mens den hollandske hær er sat ind for at hjælpe på hospitaler, hvor intensivafdelinger låner senge fra andre afdelinger, og hvor operationer udsættes, mens landet er lukket ned, så sker der intet på vaccinefronten.

De første vaccinationer kom ti dage efter, at en række andre EU-lande begyndte at vaccinere og næsten en måned efter Storbritanniens tidlige start.

En tidligere sundhedsdirektør, Roel Coutinho, har advaret om, at "den skammelige vaccinationsstrategi kommer til at koste menneskeliv".

Under en krisedebat i parlamentet kaldte oppositionspolitikere regeringens strategi for "kaotisk og forvirrende".

- Elendig forvaltning fra regeringens side, siger en praktiserende læge til BBC.

- Der har været næsten et år til at planlægge, arrangere logistik og opdatere software. Men det hele sker i sidste øjeblik, tilføjer han.

En af de afgørende forsinkelser blev forårsaget af et it-system, som ikke var opgraderet.

Den praktiserende læge Tim, som ikke ønsker at oplyse sit fulde navn, siger, at "vi mangler en leder i denne krisetid, da der i grunden er tale om en krigslignende situation."

