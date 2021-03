Som en række andre lande indstiller Holland brugen af vaccine fra AstraZeneca efter meldinger om blodpropper.

Endnu et land har midlertidigt valgt at suspendere en covid-19-vaccine fra AstraZeneca.

Sundhedsministeriet i Holland oplyser søndag aften, at frem til tidligst 29. marts vil vaccinen ikke blive benyttet.

Beslutningen er truffet af Hollands lægemiddelmyndighed på baggrund af "nye informationer". Det oplyser ministeriet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Myndigheden har som en sikkerhedsforanstaltning, og i indtil yderligere undersøgelser foreligger, anbefalet at suspendere brugen af AstraZeneca-vaccinen, meddeler ministeriet.

Beslutningen indebærer, at sundhedsmyndighederne i Holland vil blive tvunget til at aflyse 43.000 planlagte vaccinationer, der var bestilt tid til. Det skriver det hollandske nyhedsbureau ANP.

Tidligere søndag besluttede Irland ligeledes at sætte vaccinen på pause.

Tidligere har blandt andre Danmark, Norge og Island også indstillet brugen af vaccinen på baggrund af indberetninger om blodpropper hos vaccinerede.

I Norge er tre sundhedsmedarbejdere indlagt med blodpropper efter at være vaccineret med midlet fra AstraZeneca.

Lørdag aften meddeler AstraZeneca, at en analyse af data fra over 17 millioner vaccinationer ikke viser, at der skulle være en øget risiko for blodprop i lungerne og de dybe vener eller nedsat antal blodplader.

Forekomsten af disse sygdomme "er ikke større end det antal, der ville være forekommet naturligt i den ikkevaccinerede befolkning", skriver selskabet i en meddelelse til Ritzau.

