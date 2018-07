Diplomatiske forbindelser er blevet genoprettet mellem Tyrkiet og Holland efter krise.

Haag. Tyrkiet og Holland er enige om at normalisere deres diplomatiske forbindelser. Det skriver flere nyhedsbureauer.

Den hollandske regering trak landets ambassadør hjem fra Tyrkiet i februar. Men Haag har nu genoprettet de formelle diplomatiske forbindelser. Det skriver det hollandske nyhedsbureau ANP, der citerer landets udenrigsministerium.

Det kom til en optrappet strid mellem de to Natolande i marts 2017.

Her faldt to afgørende valg i de to lande sammen. Hollænderne skulle i marts til parlamentsvalg, og tyrkerne skulle i april stemme om ændringer af forfatningen.

Derfor forbød regeringen i Holland præsident Tayyip Erdogans ministre at føre valgkamp forud for folkeafstemningen i Tyrkiet blandt tyrkere i Holland.

I februar i år trak Holland formelt dets ambassadør i Tyrkiet hjem.

Efter striden i marts 2017 forsøgte de to lande længe at komme overens. Det lykkedes dog ikke parterne at komme tættere på en normalisering af deres forhold. Striden kulminerede tidligere i år med et formelt brud af af de diplomatiske forbindelser.

Holland er hjem for over 400.000 indbyggere med tyrkisk baggrund.

Den tyrkiske minister, Fatma Betül Sayan Kaya, trodsede sidste år den hollandske regering og ankom i bil via Tyskland for at føre valgkamp over for tyrkere i Holland.

Det kom til stærke protester, da hollandsk politi greb ind i hendes tale ved stormødet og eskorterede hende ud af landet.

Under efterfølgende gadekampe anvendte politiet hunde, heste og vandkanoner mod tyrkiske demonstranter og aktivister.

Rasende tyrkiske regeringsembedsmænd forlangte en undskyldning fra Hollands premierminister, Mark Rutte.

Erdogan beskyldte hollænderne for at have opført sig som "fascister", hvilket har skabt udbredt vrede i Holland

/ritzau/Reuters