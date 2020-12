Demonstranter råber uden for premierministerens kontor, mens han præsenterer den hidtil skrappeste nedlukning.

Hollands regering har besluttet at indføre en skrap nedlukning i mindst fem uger.

Det oplyser premierminister Mark Rutte i en sjælden tale til nationen på hollandsk tv.

Alle skoler og butikker skal lukke i de kommende fem uger, siger Rutte.

De nye tiltag, der træder i kraft allerede tirsdag, skal bremse den stigende smittespredning.

- Holland lukker i fem uger, siger premierministeren.

Mens Rutte talte på tv, kunne man høre demonstranterne uden for hans kontor pifte og råbe i protest mod tiltaget. Mange af dem hamrede gryder og pander sammen i et forsøg på at overdøve hans tale.

- Vi har ikke kun at gøre med en simpel influenza, som de mennesker bag os åbenbart tror, sagde Rutte med henvisning til demonstranterne.

Kun butikker, der sælger helt nødvendige varer, får lov at holde åbent. Det gælder først og fremmest apoteker samt supermarkeder og andre fødevarebutikker.

Museer, biografer, fitnesscentre, frisører, børnehaver og zoologiske haver lukker også.

- Vi er klar over, at vores beslutning er alvorlig lige inden jul, siger Rutte.

En undtagelse i de nye regler gælder i tre dage omkring jul, hvor det er tilladt at have op til tre gæster.

Folk rådes generelt til at holde sig hjemme, arbejde hjemmefra og ikke rejse nogen steder hen. Alle rejser, der ikke er stærkt nødvendige, bør udskydes til midten af marts.

Hollænderne opfordres også til at have så lidt kontakt med andre som muligt i de kommende fem uger.

- Jo mindre kontakt vi har, jo bedre. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at det bliver bedre. Og ja, det bliver bedre, siger Rutte i sin tale.

I foråret indførte Holland det, regeringen betegnede som "intelligent nedlukning". Det indebar, at skolerne lukkede, men at butikkerne fik lov at holde åbent.

Den nedlukning, Rutte nu har meddelt, er den hidtil strengeste i Holland.

Folk opfordres til at holde sig hjemme og højst have to gæster om dagen.

Nedlukningen varer frem til 19. januar.

Holland har i det seneste døgn bekræftet omkring 8500 nye tilfælde af smitte. Dagen inden var det næsten 10.000 nye tilfælde, det højeste antal i halvanden måned.

Landet har 17 millioner indbyggere.

Siden coronaudbruddet begyndte, har Holland registreret over 600.000 smittetilfælde. Af dem er 10.000 døde.

