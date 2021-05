Antallet af nye smittede er næsten halveret i Holland den seneste måned på grund af landets vaccineudrulning.

Holland har fredag annonceret enden på en næsten seks måneder lang national nedlukning.

På grund af hastigt faldende smittetal kan næsten alle sektorer i landet således få lov at genåbne 5. juni - omend stadig med strikse betingelser.

Det siger landets premierminister, Mark Rutte, fredag aften.

- Dette er et fantastisk øjeblik.

- Vi tager en kalkuleret risiko. Hvis himlen falder ned i næste uge, og tallene igen begynder at stige, så står vi i en ny situation. Men ifølge regeringens ekspertgruppe, så er det usandsynligt, siger Rutte blandt andet i en tale.

De lempede restriktioner betyder, at steder som museer, teatre og biografer fra 5. juni vil få lov at byde et begrænset antal gæster indenfor.

Restauranter får lov til at servere mad og drikke indenfor med visse restriktioner og udvide åbningstiderne indtil klokken 22, mens landets borgere får lov at invitere fire gæster hjem i stedet for de nuværende to.

Antallet af daglige smittetilfælde med coronavirus er næsten blevet halveret i Holland den seneste måned, i takt med at der er kommet fart under landets vaccineudrulning.

